Beklenen an geldi! Premier Lig\'de Ferdi Kadıoğlu zamanı

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Brighton, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Ipswıch Town'ı konuk etti. Ev sahibi takımda teknik direktör Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi.

BRIGHTON'IN İLK 11'İ

Brighton sahaya Verbruggen, Dunk, Georginio, Minteh, Welbeck, Baleba, Mitoma, Ayari, Van Hecke, Veltman ve Hinshelwood ilk 11 ile çıktı. İngiliz ekibinin yeni transfer milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

FERDİ YEDEKLERDE

Brighton'da sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosuna alındı. Milli futbolcu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fabian Hürzeler'in görev vermesi halinde karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ilk kez sahaya çıkabilir.

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

A Milli Takım'ın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada takımla birlikte antrenmanlara katıldığına vurgu yaparak "Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum" ifadelerini kullanmıştı. Takımıyla birlikte çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalırken milli arada sakatlığını atlattı.

BRIGHTON 7 PUAN TOPLADI

Premier Lig'de 3 hafta geride kalırken Everton, Manchester United ve Arsenal ile karşı karşıya gelen Brighton 7 puan topladı. İngiliz ekibi oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez sarsarken kalesinde ise 2 gol gördü.

BRIGHTON-IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA

Premier Lig'de 4. hafta heyecanı Brighton, Ipswıch Town mücadelesiyle devam ediyor. Faimer Stadyumu'nda oynanan Brighton-Ipswich karşılaşması 14 Eylül cumartesi günü saat 17:00'da başladı ve beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanıyor.