Belçikalı futbolcuya polis şiddeti ve ırkçı muamele - Son Dakika
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Belçikalı futbolcuya polis şiddeti ve ırkçı muamele

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Belçikalı futbolcu Stephane Omeonga, İsrail seyahati sırasında Roma'da ırkçı bir muameleye uğradı. Yaşadıklarını anlatan Omeonga'nın uçak içinde gözaltına alındığı görüntüler şok etkisi yarattı.

03.01.2025 10:33
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Bir dönem Genoa, Avellino ve Pescara gibi takımlarda forma giyen ve şu anda İsrail'in Bnei Sakhnin ekibinde oynayan Omeonga, Belçika'dan Tel Aviv'e seyahati sırasında Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda beklenmedik bir şekilde uçaktan zorla indirildi.

KARA LİSTEDE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

İddiaya göre, kendisi İsrail'in kara listesinde olmakla suçlandı. Olay sonrası polis tarafından darp edilip tutuklanan Omeonga'nın yaşadıkları sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme oturdu.

"IRK AYRIMCILIĞI"

Stephane Omeonga, yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşmadan önce beş gün boyunca sessiz kaldığını belirterek, "Bugüne kadar konuşmak istemedim çünkü her şeyin doğru olduğundan emin olmak istedim. Ancak bu yaşananlar tamamen yanlış ve düpedüz ırk ayrımcılığıdır" dedi.

Noel tatilinde Belçika'da olduğunu ve 25 Aralık'ta İsrail'e dönüş yolculuğu sırasında Roma'da aktarma yaptığını ifade eden futbolcu, "Check-in sırasında, sınır kontrolünde veya biniş kapısında herhangi bir sorun bildirilmedi. Ancak uçak kalkmak üzereyken bir görevli yanıma geldi ve pasaportumda bir sorun olduğunu söyleyerek uçaktan inmemi istedi. Durumu açıklamasını talep ettim, ancak herhangi bir açıklama yapmadan beni polisi çağırmakla tehdit etti. Her şey bu noktada kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

"POLİS BENİ DÖVDÜ"

Olayın daha da çirkinleştiğini belirten Omeonga, "Tanıkların göremeyeceği bir noktaya götürüldüm. Burada yere yatırılarak darbedildim. Polislerden biri dizini başıma bastırdı. Daha sonra kelepçelenip bir arabaya bindirildim. Ambulans geldiğinde şoktaydım ve sağlık görevlilerinin sorularına cevap veremeyecek durumdaydım" dedi.

Belçikalı futbolcuya polis şiddeti ve ırkçı muamele

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Son Dakika Spor Belçikalı futbolcuya polis şiddeti ve ırkçı muamele - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Enver Işık:
    Birde yorumumu neden yayınlamıyorsunuz anlamıyorum. Hakaret yok ve genel yazıyorum 2 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    I am against the WHITE SUPREMACY . BLACK LIVES matter as well . Islam's and the People of Scripture's catch phrase is : " DO NOT BE RACIST !.." 1 0 Yanıtla
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