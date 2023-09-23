Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu - Son Dakika

Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu

Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu
Son Güncelleme: 23.09.2023 14:11

Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile berabere kalan Club Brugge, Belçika'ya büyük şaşkınlık yaşattı. Ülke basınında, "Daha iyi oynayamazdık" manşetleri atılırken beraberliğin sinir bozucu olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Konferans Ligi grup etabındaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Mert Günok'un kalesinde devleştiği mücadelenin son dakikalarına girilirken Cenk Tosun ile beraberlik golünü bulan Beşiktaş, Belçikalıları adeta sinirden çıldırttı.

"POZİSYON BULAMAYAN BEŞİKTAŞ SAHADAN PUANLA AYRILDI"

Belçikalı futbolcu Maxim De Cuyper yaptığı açıklamada beraberliğin sinir bozucu olduğunu belirtirken, ülke basınından HLN ise, "Maçın neredeyse tamamında hiç pozisyon bulamayan Beşiktaş buna karşılık sahadan puanla ayrıldı. Brugge iyi bir maç çıkarmasına rağmen kazanamadı." ifadelerini kullandı.

Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu

"CLUB BRUGGE ÇALKANTILI BİR SONDA GALİBİYETTEN OLDU"

Sporza'da yer alan haberde ise, "Ne kadar moral bozucu! Güçlü Club Brugge, çalkantılı bir sonda galibiyetten oldu." denildi.

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Son Dakika Spor Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu - Son Dakika
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