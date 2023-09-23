Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu

Beşiktaş, Konferans Ligi grup etabındaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Mert Günok'un kalesinde devleştiği mücadelenin son dakikalarına girilirken Cenk Tosun ile beraberlik golünü bulan Beşiktaş, Belçikalıları adeta sinirden çıldırttı.

"POZİSYON BULAMAYAN BEŞİKTAŞ SAHADAN PUANLA AYRILDI"

Belçikalı futbolcu Maxim De Cuyper yaptığı açıklamada beraberliğin sinir bozucu olduğunu belirtirken, ülke basınından HLN ise, "Maçın neredeyse tamamında hiç pozisyon bulamayan Beşiktaş buna karşılık sahadan puanla ayrıldı. Brugge iyi bir maç çıkarmasına rağmen kazanamadı." ifadelerini kullandı.

"CLUB BRUGGE ÇALKANTILI BİR SONDA GALİBİYETTEN OLDU"

Sporza'da yer alan haberde ise, "Ne kadar moral bozucu! Güçlü Club Brugge, çalkantılı bir sonda galibiyetten oldu." denildi.