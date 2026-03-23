Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların

İngiltere Championship ekiplerinden Millwall, futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir anlaşmaya imza attı.
İngiliz kulübü, stadyumu The Den'in kullanım hakkını güvence altına almak için Lewisham Belediyesi ile tam 999 yıllık sözleşme yaptı. Bu anlaşmayla birlikte stadyumun 3025 yılına kadar Millwall'a ait olacağı açıklandı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre anlaşma, sadece stadyum kullanımını kapsamıyor. Aynı zamanda kulübün tesislerini genişletmesine, çevresel projeler geliştirmesine ve bölgeye yatırım yapmasına da olanak tanıyor.
Kulüp başkanı James Berylson, anlaşmayı "belirleyici bir an" olarak nitelendirerek uzun vadeli planlar için büyük bir istikrar sağladığını vurguladı. Berylson, kulübün hem saha içinde hem de dışında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini ifade etti.
999 yıllık sözleşme, spor dünyasında nadir görülen bir anlaşma olarak kayıtlara geçti ve futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
