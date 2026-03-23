Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların

Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
23.03.2026 17:24
İngiltere Championship takımlarından Millwall, stadyumun kendilerinde kalması için Lewisham Belediyesi ile 999 yıllık anlaşma imzaladı. The Den Stadyumu, 3025 yılına kadar Millwall'ın olacak.

İngiltere Championship ekiplerinden Millwall, futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir anlaşmaya imza attı.

THE DEN 3025'E KADAR MILLWALL'IN

İngiliz kulübü, stadyumu The Den'in kullanım hakkını güvence altına almak için Lewisham Belediyesi ile tam 999 yıllık sözleşme yaptı. Bu anlaşmayla birlikte stadyumun 3025 yılına kadar Millwall'a ait olacağı açıklandı.

SADECE STADYUM DEĞİL, GELECEK DE GARANTİDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre anlaşma, sadece stadyum kullanımını kapsamıyor. Aynı zamanda kulübün tesislerini genişletmesine, çevresel projeler geliştirmesine ve bölgeye yatırım yapmasına da olanak tanıyor.

BAŞKANDAN TARİHİ AÇIKLAMA

Kulüp başkanı James Berylson, anlaşmayı "belirleyici bir an" olarak nitelendirerek uzun vadeli planlar için büyük bir istikrar sağladığını vurguladı. Berylson, kulübün hem saha içinde hem de dışında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini ifade etti.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

999 yıllık sözleşme, spor dünyasında nadir görülen bir anlaşma olarak kayıtlara geçti ve futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:54:55.
