Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak

Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak
Son Güncelleme: 18.01.2021 17:42

BELLONA Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, yarın Macaristan'da oynayacakları Uni Györ maçıyla ilgili, "Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" dedi.

BELLONA Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, yarın Macaristan'da oynayacakları Uni Györ maçıyla ilgili, "Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" dedi.

FIBA EuroCup Kadınlar A Grubu'nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yarın deplasmanda oynayacağı Uni Györ maçı için Macaristan'a gitti. Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "Daha önce 3 kez final oynayan temsilcimizin tecrübesiyle bu sene de başarı elde edecektir. Macaristan'ın Györ şehrinde oynanacak grup müsabakalarında 2 Macar ve 1 Ukrayna takımıyla mücadele edeceğiz. Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" ifadelerini kullandı.

İki takımın mücadelesi yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak - Son Dakika


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