Bellona Kayseri galibiyet istiyor - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 24. haftasında BOTAŞ'ı konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, yarın oynayacağı BOTAŞ maçını kazanarak hafta içi farklı kaybettiği Fenerbahçe maçını unutmak istiyor. Ligde geride kalan 23 maçta 7 galibiyet ve 16 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar topladığı 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kalan son 3 maçında hata yapmamaya gayret eden Bellona Kayseri Basketbol geleceğe umutla bakmak istiyor. BOTAŞ maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Bellona Kayseri Basketbol rakibini yenerek rövanşı almak istiyor.

2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ maçı saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ