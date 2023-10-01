"Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi - Son Dakika

"Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi

Son Güncelleme: 01.10.2023 15:57

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, 3 puan almayı hedeflediklerini ifade ederek, "3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'e damga vuran Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u ağırlayacakları maç öncesinde konuştu.

"3 PUANLA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Hedeflerinden bahseden Kartal, "Taraftarımızın her zaman olduğu çok yoğun ilgisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, bugünkü maça da en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağız. Kendi futbolumuzu en iyi şekilde sürdürerek, 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ ALIŞIĞIZ"

Başarılı antrenör, "Kolay bir şey değil. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Tam 3. gün futbolcular kendilerini toplayacakken maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama biz alışığız. Daha önce de bu tip maçları oynadım. 3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Rizespor, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Ben bunlara alışkınım' diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Son Dakika: Kanarya doludizgin! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
17:36 Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı
17:15 Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
16:43 Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
16:37 İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:34 Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanı görevini yaptı
16:24 Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına jet yanıt: Önce anayasaya uyması lazım
15:53 "Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 18:20:03. #1.13#
SON DAKİKA: "Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement