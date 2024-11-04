Benfica efsanesi Kerem Aktürkoğlu'nun gol sırrını açıkladı - Son Dakika
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Benfica efsanesi Kerem Aktürkoğlu'nun gol sırrını açıkladı

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Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısının sırrını kulübün efsane ismi açıkladı. Eski savunmacı Armando Sa, Kerem'in Benfica'ya hızlı adapte olmasının ve sahadaki etkili performansının gol atmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

04.11.2024 16:23
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Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz Ligi'nin köklü ekiplerinden Benfica'ya transfer olan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ESKİ YILDIZDAN KEREM'E ÖVGÜLER

Portekiz Ligi'nin köklü ekiplerinden Benfica, 10. hafta karşılaşmasında Farense'yi 2-1 yenerek son 5 maçta 5. galibiyete imza attı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadelede 2 asistle yıldızlaşarak kalitesini bir kez daha gösterdi. Aktürkoğlu, ligde çıktığı 5 maçta takımına 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar ligde ve Avrupa Kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekici gidişatını devam ettirdi. Bir dönem Benfica başta olmak üzere Braga, Villarreal, Espanyol ve Leeds United gibi üst düzey takımlarda da top koşturan eski savunmacı Armando Sa, mili yıldızın performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Armando Sa'nın konuşmasından satırbaşları;

Yıldız futbolcumuza övgüler yağdıran Armando Sa, "Kerem Aktürkoğlu, kulübe gelir gelmez iyi bir uyum sağladı. Kerem, şu anda sanki uzun yıllar Benfica'da futbol oynuyormuş gibi görünüyor. Kerem, şimdiye kadar üst düzey performanslar sergiledi. Ülkeye ve Benfica kültürüne uyum sağladı ve benimsedi. Taraftarlar onun sahadaki performansını çok beğeniyor ve onda büyük bir potansiyel görüyorlar. Kerem'in takıma, kulübe ve ülkeye bu kadar hızlı adapte olması herkesi çok şaşırttı. Taraftarlar da bu duruma gerçekten bayılıyor. Sahaya çıktığında büyük bir tutkuyla oynuyor ve Benfica taraftarları da onu bu yönüyle seviyor. Topla buluştuğunda takıma tutku, klas ve yetenek katıyor. Şimdiye kadar çok iyi gidiyor; goller atıyor ve asistler yapıyor. Bu da taraftarların ona olan sevgisini artırıyor. Şu anda kalitesini ve neden Benfica'nın bir parçası olmayı hak ettiğini gösteriyor.

"UYUM SAĞLADIĞI İÇİN HER MAÇ GOL ATIYOR"

Kerem, çok iyi uyum sağladığı için her maç gol atıyor ve asist yapıyor. Benfica'nın sahadaki önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtlıyor. Hücum hattında Di Maria ve Orkun Kökçü'nün desteğine sahip. O yüzden etrafınız bu tarz büyük oyuncularla çevrili olduğunda işiniz daha kolay oluyor. Kerem, çok kaliteli bir oyuncu olduğu için kusursuz ve rahat bir oyun ortaya koyuyor. Daha önce de söylediğim gibi takıma ve kulübe iyi entegre oldu. Kerem, daha fazla gol atarak ve çok sayıda asist yaparak istikrarlı olmaya devam edecektir.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon euro ödedi ama performansı ve 9 maçta 8 gol atması göz önüne alındığında kulüp için iyi bir yatırım olduğunu kanıtladı. Kerem'i Benfica'nın geçen yıllarda en büyük yeteneklerinden biri olan Rafa Silva'ya benzetiyorum. O, harika bir oyuncu. Kerem'in böyle istikrarlı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Kulüp onu gelecekte daha büyük rakamlar karşılığında satacaktır. Kerem, şu anda onu bir üst seviyeye taşıyacak olan doğru kulüpte. Kerem, ayrıca kulübün ilerlemesine de yardımcı oluyor. Futbolun tadını çıkarmak için kariyeri açısından iyi bir noktada. Böyle oynamaya devam ederse bonservis bedelinin çok daha büyük rakamlara ulaşacağı kesin.

Kerem, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor ve şu anda oynadığı futbolun tadını çıkarıyor. Kerem, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. 26 yaşında, gol atıyor ve asist yapıyor. Tabii ki böyle devam ederse farklı kulüplerden daha fazla ilgi görecektir. Ancak şu anda ona performansını ve futbolunu gösterme şansı verecek doğru kulüpte olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Kerem; gol atmaya, asist yapmaya, büyük performanslar sergilemeye ve futbolundan keyif almaya devam ederse hepimiz biliyoruz ki dev kulüpler ona olan ilgisini göstermeye devam edecektir.

Kerem, ancak şu anda Benfica'ya odaklanmaya devam etmeli. O; Benfica'nın ligi kazanması, Şampiyonlar Ligi'nde ve içinde yer aldığı tüm organizasyonlarda en iyi şekilde mücadele etmesi için gerekeni yapmayı sürdürmeli. Zaten bildiğiniz gibi çok fazla potansiyeli var ve işini yapmaya devam ederse çok daha ileri gidebilir" dedi.

Benfica efsanesi Kerem Aktürkoğlu\'nun gol sırrını açıkladı

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Son Dakika Spor Benfica efsanesi Kerem Aktürkoğlu'nun gol sırrını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Görülmemiş Gol Baksana Sırmış Saçmalık 1 4 Yanıtla
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