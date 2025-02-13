UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge-Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Benfica, Monaco'yu Pavlidis'in golüyle 1-0 geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları;
Karşılaşmaların rövanşı, 18 Şubat tarihinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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