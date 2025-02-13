Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Benfica Monaco\'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, 4 karşılaşma ile tamamlandı. Club Brugge, Atalanta'yı 2-1 yendi; Benfica, Monaco'yu 1-0 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...

13.02.2025 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge-Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi.

BENFICA MONACO'YU DEVİRDİ

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Benfica, Monaco'yu Pavlidis'in golüyle 1-0 geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları;

Karşılaşmaların rövanşı, 18 Şubat tarihinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
12:27 Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü
12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
12:07 Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum
11:45 Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye’ye bağlansın Ahmet Davutoğlu: Gazze referandumla Türkiye'ye bağlansın
11:44 Talisca’nın gizlice gittiği mekana bakın Talisca'nın gizlice gittiği mekana bakın
11:43 Dehşet anları kamerada Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı
11:42 Çaresiz kalan Oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokalarda gezdirdi Çaresiz kalan Oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokalarda gezdirdi
11:27 Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emeklilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
11:27 Canlı yayında yıkılan binadan kurtarılan Ömer: Kolumun üzerinde eşimin cansız bedeniyle kaldım Canlı yayında yıkılan binadan kurtarılan Ömer: Kolumun üzerinde eşimin cansız bedeniyle kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 08:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.