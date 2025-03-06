Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler - Son Dakika
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Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Barcelona'ya yenilmesinin ardından Portekiz basını, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirdi. Kerem'in performansını yetersiz bulan Portekiz basını, ''Milyon dolarlık soru: Türk nerede?'' başlığıyla eleştiri yaptı. Barcelona'nın 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanması ve Kerem Aktürkoğlu'nun beklenen performansı gösterememesi gündeme oturdu.

06.03.2025 10:39  Güncelleme: 10:48
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Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Barcelona ile Benfica, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Kerem ve Orkun'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi Barcelona 10 kişi kalmasına rağmen kazandı.

KALECİ MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelenin henüz 18. Saniyesinde Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinden vuruşunda maçta 7 hayati kurtarış yapan Barcelona kalecisi Szczesny son anda çıkardı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Barcelona tek golle kazandı. Maç sonrası Portekiz basını milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun performansına sert eleştirilerde bulundu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 61'inci dakikada Raphinha kaydetti. Mücadelenin 22'nci dakikasında konuk ekipte Pau Cubarsi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

BARCELONA'DAN REKOR

Barcelona,Curbarsí'nin 22. dakikada oyundan atılması nedeniyle maçın büyük bir bölümünü bir eksik oyuncuyla oynamak zorunda kalmasına rağmen Benfica deplasmanında galip gelerek Şampiyonlar Ligi son 16 turunda avantajı kaptı. Bu istatistik Katalan takımı için eşi benzeri görülmemiş bir başarıya işaret ediyor, zira milyonluk turnuva tarihinde ilk kez bir takım bu kadar uzun süre (69 dakika) bir kişi eksik oynadıktan sonra deplasmanda kazandı.

Bir önceki rekor, 2018 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Valencia deplasmanında 62 dakika bir eksik oyuncuyla oynadıktan sonra kazanan Juventus'a aitti. O maçta Cristiano Ronaldo kırmızı kart görerek takımını dezavantajlı bir konumda bırakmıştı.

ABOLA: MİLYON DOLARLIK SORU: TÜRK NEREDE?

Karşılaşmanın ardından Portekiz gazetesi Abola yayınladığı maç değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Abola, 10 üzerinden 4 verdiği Kerem'in Barcelona maçındaki performansı sonrası, "Milyon dolarlık soru: Sezonun ilk iki ayında Benfica taraftarlarını büyüleyen Türk nerede? İlk yarıda topa mümkün olan en iyi şekilde kafa vuracak soğukkanlılığı gösteremedi ve Szczesny'nin kurtarmasına izin verdi. İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil oldu ama yine de geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yarattığı tehlikeyi yaratamayacak kadar umursamazdı" ifadelerini kullandı.

Benfica\'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu\'na kestiler

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Son Dakika Spor Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • netlog321:
    Hadi ule..defans oyuncusunun hatalı pası ne olacak 44 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    İki kalecide, özellikle ilk yarı kritik kurtarışlar yaptı, asıl kızılması gereken baslıyı iyi yapamayan orta saha ve beceriksiz santrfor Pavildis. 23 0 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Bütün takım Kerem'e bağlıysa vay hallerine. 7 3 Yanıtla
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