Benfica\'nın Tek Golle Kazandığı Maçta Kerem Aktürkoğlu Oynamadı

Portekiz Ligi'nde ilk hafta maçında Estrela ile Benfica karşı karşıya geldi. Portekiz devi Benfica, zorlu maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Lizbon temsilcisi Benfica'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada penaltıdan Pavlidis getirdi. Benfica puanını 3 yaparken, Estrela puansız yeni sezona başladı.
Maç öncesi basın toplantısında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun Estrela maçına hazır olduğunu söyleyen Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcuyu maç kadrosuna aldı. Kerem Aktürkoğlu, maç içinde ısınmaya gitti ancak Estrela karşısında süre almadı.
