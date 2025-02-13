Benfica Süper Lig\'den bir yıldız daha alıyor

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Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katabilir. Bu sezonun başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz ekibi, Trabzonspor'dan Pedro Malherio'yu takip ediyor.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Benfica'nın Malheiro'yu takip ettiği ve yaz transfer döneminde transfer teklifi yapabileceği iddia edildi. Ek olarak Benfica'nın Trabzonspor'un Malheiro için ödediği bonservis bedelini teklif önerebileceği ancak bordo-mavililerin daha yüksek bir ücret talep edebileceği aktarıldı.