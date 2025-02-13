Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor - Son Dakika
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Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor

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Portekiz Ligi takımlarından Benfica, Süper Lig'den bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Pedro Malheiro'ya talip olan Benfica, yaz transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi. Benfica'nın daha önce de Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığı biliniyor.

13.02.2025 15:31
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Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katabilir. Bu sezonun başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Portekiz ekibi, Trabzonspor'dan Pedro Malherio'yu takip ediyor.

Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Benfica'nın Malheiro'yu takip ettiği ve yaz transfer döneminde transfer teklifi yapabileceği iddia edildi. Ek olarak Benfica'nın Trabzonspor'un Malheiro için ödediği bonservis bedelini teklif önerebileceği ancak bordo-mavililerin daha yüksek bir ücret talep edebileceği aktarıldı.

Benfica Süper Lig\'den bir yıldız daha alıyor

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Son Dakika Spor Benfica Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tabutcu:
    Ferhat tepe’yi bonus verelim 1 0 Yanıtla
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