Benfica, Trabzonspor\'dan Malheiro\'ya talip oldu

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan kadrosuna kattığı Pedro Malheiro için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, önümüzdeki transfer döneminde Pedro Malheiro için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberde ayrıca, Trabzonspor'un 24 yaşındaki Portekizli sağ beki ucuz bir fiyata bırakmayacağı da belirtildi.
Pedro Malheiro, sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da toplamda 26 maça çıktı. 24 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavililere imza atan Portekizli futbolcunun Karadeniz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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