Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

Geçen sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Fransız golcü Karim Benzema, yeni sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor.

FOTOĞRAF OLAY OLDU

Benzema, uyurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve sonrasında fotoğrafı sildi. Ancak bu fotoğraftaki ayrıntıyı dikkatli takipçileri fark etti. Çekilen fotoğrafın kadrajında ojeli ayak parmağı göze çarpıyordu. Bunu fark eden takipçileri aşk söylentilerini takip edip o parmağın kime ait olduğunu buldu. Ardından Benzema ve yeni sevgilisinin fotoğrafları gündeme geldi.

YENİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Karim Benzema'nın yeni sevgilisi Jordan Ozuna, bu olaydan sonra daha çok gündeme geldi. Genç kadının Instagram'da yer alan fotoğraflarına beğeni yağdı.