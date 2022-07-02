Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

02.07.2022 12:44
Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından biri olan Karim Benzema, tatiline devam ediyor. Yıldız golcünün uyurken çekilen bir fotoğrafında bir kadına ait ojeli ayak parmağı dikkatli takipçileri tarafından fark edildi. Ardından oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyada gündem oldu.

Geçen sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Fransız golcü Karim Benzema, yeni sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor.

FOTOĞRAF OLAY OLDU

Benzema, uyurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve sonrasında fotoğrafı sildi. Ancak bu fotoğraftaki ayrıntıyı dikkatli takipçileri fark etti. Çekilen fotoğrafın kadrajında ojeli ayak parmağı göze çarpıyordu. Bunu fark eden takipçileri aşk söylentilerini takip edip o parmağın kime ait olduğunu buldu. Ardından Benzema ve yeni sevgilisinin fotoğrafları gündeme geldi.

YENİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Karim Benzema'nın yeni sevgilisi Jordan Ozuna, bu olaydan sonra daha çok gündeme geldi. Genç kadının Instagram'da yer alan fotoğraflarına beğeni yağdı.

YORUMLAR
500

Karim Benzama, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement