Berat Özdemir, 4,5 yıllığına Trabzonspor'da - Son Dakika

Berat Özdemir, 4,5 yıllığına Trabzonspor'da

Berat Özdemir, 4,5 yıllığına Trabzonspor\'da
Son Güncelleme: 05.01.2021 20:53

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, transfer için Gençlerbirliği Kulübü'ne 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ve futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20'si ödeneceği belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir'e bu sezon için 2,5 milyon TL, gelecek sezon için 5 milyon TL ödeyecek. Sonraki sezonlar için ise bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme yapılacak.

Trabzonspor Kulübü, menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'ini ödeyecek.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Berat Özdemir, 4,5 yıllığına Trabzonspor'da - Son Dakika
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