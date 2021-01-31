Bergama Belediyespor forvet aldı - Son Dakika
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Bergama Belediyespor forvet aldı

31.01.2021 12:46
Bergama Belediyespor forvet aldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, 2'nci Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'dan forvet Semih Ergül'le sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, 2'nci Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'dan forvet Semih Ergül'le sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de profesyonel olan 25 yaşındaki santrfor daha önce Aytemiz Alanyaspor, Kartalspor, Bağcılarspor, Nazilli Belediyespor, Bodrumspor, Sultanbeyli Belediyespor, Muğlaspor ve Şile Yıldızspor kulüplerinde de oynadı. 3'üncü Lig'de 46 maçta 10 gol atan Semih, bu sezon ilk yarıda sadece 1 kupa maçına çıktı.


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Kaynak: DHA

Bergama Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor forvet aldı - Son Dakika

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