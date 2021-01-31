Bergama Belediyespor forvet aldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor , 2'nci Lig temsilcisi Ergene Velimeşespor'dan forvet Semih Ergül'le sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de profesyonel olan 25 yaşındaki santrfor daha önce Aytemiz Alanyaspor , Kartalspor , Bağcılarspor, Nazilli Belediyespor, Bodrumspor, Sultanbeyli Belediyespor, Muğlaspor ve Şile Yıldızspor kulüplerinde de oynadı. 3'üncü Lig'de 46 maçta 10 gol atan Semih, bu sezon ilk yarıda sadece 1 kupa maçına çıktı.

Kaynak: DHA

Bergama Belediyespor, Spor, Son Dakika

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