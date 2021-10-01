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Berke Dikişçioğlu, 6 yaşından beri kaykayın üzerinden inmiyor - Son Dakika

Berke Dikişçioğlu, 6 yaşından beri kaykayın üzerinden inmiyor

01.10.2021 11:11
Berke Dikişçioğlu, 6 yaşından beri kaykayın üzerinden inmiyor, System.String[]

Kaykayla 6 yaşında tanışan ve yakaladığı başarılarla dikkati çeken 17 yaşındaki İzmirli Berke Dikişçioğlu, "Kaykay, sosyal hayatıma, öz güvenime, dışarıda bana çok fazla şey kattı.

Kaykayla 6 yaşında tanışan ve yakaladığı başarılarla dikkati çeken 17 yaşındaki İzmirli Berke Dikişçioğlu, "Kaykay, sosyal hayatıma, öz güvenime, dışarıda bana çok fazla şey kattı. Şu anda tüm arkadaşlıklarım kaykay üzerinden kurulu." dedi.

Kaykayla 6 yaşında tanışan Berke Dikişçioğlu, 2017'de 13 yaşında olmasına rağmen pro kategorisinde mücadele ettiği Türkiye Kaykay Şampiyonası'nda ikinciliği elde etti. 2018'de 30 Ağustos Zafer Bayram Şampiyonası'nda genel klasmanda birinciliğe ulaşan 17 yaşındaki Berke Dikişçioğlu, kariyerine devam ediyor.

Berke Dikişçioğlu, AA muhabirine, kaykayla 6 yaşında tanıştığını söyledi.

Evlerinin önünde birisinin kaykay yaptığını gördüğünün ve kendisinin de ilgi duyduğunu kaydeden Berke Dikişçioğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşımın kaykayı havada çevirdiğini, hareketler yaptığını gördüm. O anda kaykay yapma arzusu ve isteği geldi. Sonra anneme gidip, kaykay almak istediğimi söyledim ve kaykay aldı. Böyle gelişmeye başladı. Annem ilk başta 'kaykay alma oğlum, düşersin, bir yerlerini kırarsın.' dedi ama ben annemden bunun bir spor olduğunu ve ilerleme kaydedebileceğimi söyledim. O da buna saygı gösterdi ve kaykay aldık."

"Hayatım kaykay üzerine kurulu"

Berke Dikişçioğlu, kaykay sporuyla ilgilenmese daha farklı birisi olabileceğini belirterek, "Biraz daha oyunlarla ilgili birisi olurdum, bunun farkındayım. Kaykay, sosyal hayatıma, öz güvenime, dışarıda bana çok fazla şey kattı. Şu anda tüm arkadaşlıklarım kaykay üzerinden kurulu. Hayatım kaykay üzerine kurulu ve kaykay sporcusu olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Türkiye'de kaykay sporunun geliştiğini aktaran Berke Dikişçioğlu, ailelerin de çocuklarına kaykay alıp parklara götürdüğünü dile getirdi.

Kaykayın artık reklam yüzü ve popülarite olan bir spor haline geldiğine işaret eden Dikişçioğlu, bu sporun çok eğlenceli ve tutkulu olduğunu vurguladı.

Kariyerine Red Bull sporcusu olarak devam edeceğini hatırlatan Berke Dikişçioğlu, "Red Bull ailesinde olduğum için gururlu hissediyorum. Bu kaykay sporu için bir ilk. 12 yıldır kaykayın üzerinde emek veriyorum. Bu emeği vermeye, gelişmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos, Türkiye, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Berke Dikişçioğlu, 6 yaşından beri kaykayın üzerinden inmiyor - Son Dakika Spor


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