Berke Dikişçioğlu, Red Bull sporcusu oldu

Türkiye'nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen Berke Dikişçioğlu, Red Bull ailesine katıldı.

Türkiye'de en yetenekli kaykaycılardan biri olarak değerlendirilen Berke Dikişçioğlu, 6 yaşından beri kaykay yapıyor ve genç yaşına karşın girdiği pek çok mücadelede performansıyla dikkat çekiyor. Berke'nin başarıları, 1 yaşındayken başladı. 2017 yılında Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Kaykay Şampiyonası'nda kendisinden büyük sporcularla pro kategorisinde mücadele ederek, büyük bir başarıya imza atan Berke Dikişçioğlu,13 yaşındayken katıldığı turnuvada ise podyum görerek ikinci olmayı başardı. Bir sene sonra yine Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şampiyonası'nda yer alan genç sporcu, bu kez genel klasmanda birinci olarak ilk önemli yarışma galibiyetine de ulaşmış oldu.

Berke Dikişçioğlu, bu sene Dünya Kaykay Günü'nde Tükirye'de 4 şehirde aynı anda yapılan ve amatör ve profesyonel kaykaycıları bir araya getiren Red Bull Mind The Gap'te de yer aldı.

Red Bull ailesine katılmasının kendisi için önemini dile getiren Berke Dikişçioğlu, "Alternatif sporlarla uğraşıyorsanız en büyük hayaliniz Red Bull sporcusu olmaktır. Şanslıyım ki ben bu hayalime çok küçük yaşta eriştim. Kendi dallarında dünyanın en iyi sporcularını bünyesinde bulunduran bu aileye katılmak demek, hayallerime de sınır koymamak demek. Çok büyük başarılara imza atma fırsatını yakalayacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL