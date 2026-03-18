Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berke Kosova: Galatasaray eğer Liverpool'u elerse büyük bir sürpriz olur

18.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Liverpool-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Galatasaray'ın tur şansı olduğunu belirten Kosova, buna rağmen Liverpool karşısında alınacak bir sonucun büyük sürpriz olacağını ifade etti.

UEFA arenasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da heyecan dorukta. D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki performansını ve kritik mücadele öncesindeki şansını değerlendirdi. Juventus gibi güçlü bir rakibi eleyerek son 16 turuna gelmenin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Kosova, Galatasaray'ın kadro kalitesi açısından Liverpool'dan geri kalmadığını ancak tecrübe ve atmosfer faktörünün belirleyici olabileceğini söyledi. Özellikle deplasmanda oynanacak karşılaşmada oyunun belirli bölümlerinde Liverpool baskısının etkili olacağını dile getirdi.

"GALATASARAY'IN ŞANSI VAR AMA ATMOSFER BELİRLEYİCİ OLACAK"

Berke Kosova'ya göre Galatasaray'ın Liverpool karşısında tamamen şanssız olduğunu söylemek mümkün değil. Sarı-kırmızılıların hem bireysel kalite hem de oyun gücü açısından rakibiyle rekabet edebilecek seviyede olduğunu belirten Kosova, "Her ne olursa olsun Galatasaray'ın Liverpool'a karşı şansı var" ifadeleriyle dikkat çekti.

Ancak özellikle deplasman atmosferine dikkat çeken Kosova, Liverpool'un belirli bir süre Galatasaray'ı kendi yarı sahasına hapsedebileceğini ve bu süreçte yapılacak hataların ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Tecrübe farkının da önemli bir unsur olduğunu dile getiren Kosova, İngiliz ekibinin bu alanda daha avantajlı olduğunu ifade etti. Buna rağmen Galatasaray'ın sahaya doğru oyun planıyla çıkması halinde sürpriz yapabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"MAÇIN KADERİNİ SİNGO VE HÜCUM HATTI BELİRLEYEBİLİR"

Karşılaşmanın kilit isimlerine de değinen Berke Kosova, maçın belirleyici unsurunun Singo olacağını belirtti. Kosova, bu oyuncunun performansının hem savunma hem de hücum geçişlerinde kritik rol oynayacağını ifade etti. Öte yandan hücum hattında Sara ve Barış Alper Yılmaz'dan gol ya da asist katkısı beklediğini dile getirdi.

Kosova ayrıca bireysel performans kıyaslamasında da dikkat çeken bir yorum yaptı ve "Bugünkü Salah mı yoksa Barış Alper mi diye sorsalar, Barış Alper Yılmaz derim" sözleriyle milli oyuncuya olan güvenini ortaya koydu. Ancak tüm bu olumlu senaryolara rağmen Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi durumunda bunun büyük bir sürpriz olacağını vurgulayan Kosova, sarı-kırmızılıların çeyrek finale yükselmesi halinde ise PSG gibi üst düzey takımlar karşısında işinin çok daha zor olacağını sözlerine ekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:38:39.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.