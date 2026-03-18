Berke Kosova: Galatasaray eğer Liverpool\'u elerse büyük bir sürpriz olur

UEFA arenasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da heyecan dorukta. D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki performansını ve kritik mücadele öncesindeki şansını değerlendirdi. Juventus gibi güçlü bir rakibi eleyerek son 16 turuna gelmenin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Kosova, Galatasaray'ın kadro kalitesi açısından Liverpool'dan geri kalmadığını ancak tecrübe ve atmosfer faktörünün belirleyici olabileceğini söyledi. Özellikle deplasmanda oynanacak karşılaşmada oyunun belirli bölümlerinde Liverpool baskısının etkili olacağını dile getirdi.

"GALATASARAY'IN ŞANSI VAR AMA ATMOSFER BELİRLEYİCİ OLACAK"

Berke Kosova'ya göre Galatasaray'ın Liverpool karşısında tamamen şanssız olduğunu söylemek mümkün değil. Sarı-kırmızılıların hem bireysel kalite hem de oyun gücü açısından rakibiyle rekabet edebilecek seviyede olduğunu belirten Kosova, "Her ne olursa olsun Galatasaray'ın Liverpool'a karşı şansı var" ifadeleriyle dikkat çekti.

Ancak özellikle deplasman atmosferine dikkat çeken Kosova, Liverpool'un belirli bir süre Galatasaray'ı kendi yarı sahasına hapsedebileceğini ve bu süreçte yapılacak hataların ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Tecrübe farkının da önemli bir unsur olduğunu dile getiren Kosova, İngiliz ekibinin bu alanda daha avantajlı olduğunu ifade etti. Buna rağmen Galatasaray'ın sahaya doğru oyun planıyla çıkması halinde sürpriz yapabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"MAÇIN KADERİNİ SİNGO VE HÜCUM HATTI BELİRLEYEBİLİR"

Karşılaşmanın kilit isimlerine de değinen Berke Kosova, maçın belirleyici unsurunun Singo olacağını belirtti. Kosova, bu oyuncunun performansının hem savunma hem de hücum geçişlerinde kritik rol oynayacağını ifade etti. Öte yandan hücum hattında Sara ve Barış Alper Yılmaz'dan gol ya da asist katkısı beklediğini dile getirdi.

Kosova ayrıca bireysel performans kıyaslamasında da dikkat çeken bir yorum yaptı ve "Bugünkü Salah mı yoksa Barış Alper mi diye sorsalar, Barış Alper Yılmaz derim" sözleriyle milli oyuncuya olan güvenini ortaya koydu. Ancak tüm bu olumlu senaryolara rağmen Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi durumunda bunun büyük bir sürpriz olacağını vurgulayan Kosova, sarı-kırmızılıların çeyrek finale yükselmesi halinde ise PSG gibi üst düzey takımlar karşısında işinin çok daha zor olacağını sözlerine ekledi.