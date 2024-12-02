Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt - Son Dakika
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Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt

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Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ''Kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Yere atlamalarını kutluyorum'' yönelik eleştirilerine ''Doğru söylemiş'' şeklinde yanıt verdi.

02.12.2024 09:32
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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor'un 2-2 berabere kaldığı maça damga vuran isimlerden biri de Berke Özer oldu.Mücadelede zaman geçirdiği için sıkça tribünlerin tepkisini çeken Berke Özer'e maç sonunda da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tepki gösterdi.

"8 KERE SU İÇTİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada Berke'nin çok fazla su içtiğine ve zaman geçirdiğini belirterek "Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık" dedi.

BERKE'DEN BEKLENMEDİK YANIT

Karşılaşma sonu stadyumdan ayrılan Berke Özer'e kenarda bekleyen gazeteciler Okan Buruk'un "Zaman geçirme" tepkisini sordu. Genç kaleci Berke Özer de takım otobüsüne giderken buna cevap olarak sadece "Doğru söylemiş" yanıtını verdi.

Berke\'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk\'a beklenmeyen yanıt

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Son Dakika Spor Berke'den, '8 kere su içti' diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tolga Karakaya:
    Terbiyeli berke terbiyesiz okan 16 3 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ŞİKESARAY KABULLENİN HER MAÇ HAK YENEREK KAZANAMAZSINIZ TARİHİNİZ KİRLİ HAKEMLERLE MAÇ ALAMAZSINIZ. 5 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    okan efendi allah'tan maçı kaybetmedi bir de kaybetseydi dünyayı yakardı herhalde. 0 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Okan doğruyu söylüyor zaten her şey de gözüküyor, inşallah bu doğru olan mevzunun aynısını Fener maçında da yaparsın 0 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    ulan adi okan temiz ligin içinden geçen sen ve senin gibiler hayatında hiç berk kadar onurlu oldunmu sen 0 0 Yanıtla
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