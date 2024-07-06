Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı - Son Dakika
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Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı

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Hollanda maçı öncesi Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezaya atıfta bulunarak Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı.

06.07.2024 12:19  Güncelleme: 12:27
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EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı temsilcimizde İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA ise Merih Demiral'ın iki maç cezalı olduğunu açıkladı.

BOZKURT İŞARETİYLE KARŞILADILAR

Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti. Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık cezanın yankıları sürerken Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretleriyle karşılaması dikkat çekti.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

2 OYUNCUMUZ KART CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

MİLLİ TAKIM 4 MAÇTA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA SON 16 TURUNU RAHAT GEÇTİ

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

GÖZLER İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

EURO 2024'te İspanya ve Almanya eşleşmesinin kazananı Portekiz - Fransa maçının galibiyle yarı final oynayacak.

Berlin\'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı

Merih Demiral, Milli Takım, Hollanda, Türkiye, Berlin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Said Demir: Vurduğunuz gol olsun bozkurtlar dualarımız sizinle. 20 1 Yanıtla
  • Beykozlu: ….CCC…. 12 2 Yanıtla
  • ferhat eser: dışarıda bozkurt selamına devam ama sahada statta yapmayalım ceza aldırmayın takıma arkadaşlar masa başına yenik düşmeyelim biz gereken cevabı sahada vermeliyiz 8 2 Yanıtla
  • Crazy67 null: ferhat başkan daha gelmemiş. 7 0 Yanıtla
    ferhat eser: selamın aleyküm 0 0
  • Behzat: ne olur milli takımı siyasete karıştırmayalım. 4 1 Yanıtla
  • Enver Atabey: Bütün stad bozkurt selamı yapmalı 1 1 Yanıtla

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