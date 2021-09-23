Berna Gözbaşı'dan 'Emre Demir' açıklaması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Barcelona B takımına transfer olan Emre Demir ile ilgili olarak, "Gururumuza gurur kat" dedi.

Gözbaşı, Emre Demir'in transferi ile ilgili olarak, "Bir hayal daha gerçek oldu. Kayserispor'umuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiye'mize, Barcelona'ya hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ