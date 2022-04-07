Berna Gözbaşı'dan kulübe icra gönderen eski futbolcuya tepki - Son Dakika
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Berna Gözbaşı'dan kulübe icra gönderen eski futbolcuya tepki

07.04.2022 17:15
Berna Gözbaşı'dan kulübe icra gönderen eski futbolcuya tepki

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe icra takibi gönderen eski futbolcu Seyit İçgül'e tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe icra takibi gönderen eski futbolcu Seyit İçgül'e tepki gösterdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un eski futbolcusu Seyit İçgül'ün kulübe haciz ihbarnamesi göndermesi üzerine, Başkan Berna Gözbaşı tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Berna Gözbaşı, "Memleketin evladı Seyit İçgül. Toplam çalışma günü 40 gün değil. O zaman almış 60-70 bin dolar. Şimdi göndermiş haciz. 100 küsür bin dolar ve biz bu adamın çocuğunu alt yapıda yetiştiriyoruz. Buralarda geziyor. Ne iş yaptın" cümleleri kurdu.

Başkan Gözbaşı, yaptığı ikinci paylaşımında ise, "Kaç sene önce 40 günde ne hizmet verdin, soruyorum. İnsan alın teri için mücadele eder, ben de saygı duyarım. Kaç dönem geçmiş. Hak etmediğin para peşindesin. Hem de bugün. Yazıklar olsun sana" diyerek tepkisini dile getirdi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın paylaşımına takipçilerinden destek geldi. - KAYSERİ

Berna Gözbaşı'dan kulübe icra gönderen eski futbolcuya tepki
Berna Gözbaşı'dan kulübe icra gönderen eski futbolcuya tepki

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Berna Gözbaşı, Seyit İçgül, Kayserispor, İcra, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı'dan kulübe icra gönderen eski futbolcuya tepki - Son Dakika


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