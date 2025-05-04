Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı

Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı

Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, bu sezon oynadığı iki derbiyi de kazanarak 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti.

04.05.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, 20 yıl aradan sonra aynı başarıyı elde etti.

20 YIL SONRA İKİ MAÇI DA KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazanarak 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti. Kartal, ligde Sarı-lacivertliler ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı en son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşamıştı. Beşiktaş, o sezonda Fenerbahçe'yi evinde 2-1, deplasmanda da 4-3 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi sahasında Chamberlain'in golüyle 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, rakibini Kadıköy'de de 1-0 yenerek 20 yıl aranın ardından aynı başarıyı tekrarladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uğur Kurum:
    VAR ÇIKTI ,FENER ÇAKILDI. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:46:47. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.