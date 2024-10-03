Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi

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Beşiktaş'ın Lyon'a UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olacağı Lyon maçına siyah-beyazlı taraftarların gitmesi yasaklandı. Bu karar üzerine harekete geçen yönetim, UEFA'ya itiraz edecek.

03.10.2024 16:24
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Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan Lyon- Beşiktaş maçı için karar verildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI LYON MAÇINDA YOK

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE DE OLAMAYACAK

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi

7 YIL ÖNCE OLAY YAŞANMIŞTI

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi

BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edecel. Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı. Beşiktaş ise başvurusunda o dönemki cezaların geride kaldığını ve son Ajax deplasmanında olay yaşanmamasını örnek gösterecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

Beşiktaş\'a Avrupa\'da deplasman yasağı getirildi

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mauro Sicardi:
    Beter olsun sekiztaş 9 28 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    heryerde rezil ediyor cikcikler 9 23 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    salıncak da sallansinlar deplasmanda ne işleri var. Galatasaray geliyor diye Avrupa bayram ediyor. babanız Galatasaray 6 20 Yanıtla
  • «Barış Tarim»:
    ulan Avrupa ayarlarimizla oynamayın GS liyim ama bu kararı kınıyorum 9 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NORMAL DUN AKŞAM HERKES GORDU BU JİMNASTİK KULÜBÜNÜ 1 3 Yanıtla
  • Alpi:
    ARKA BAHÇE KİMSE İPLEMEZ SİZİ SİZ KİMSİNİZ LAN 1 2 Yanıtla
  • Tufan null:
    bence takım da gitmesin zaten fark yiyecekler 3-0 iyi bir sonuç 8taş için 0 2 Yanıtla
  • Metin MODALI:
    Haber başlığı böyle mi olur? Yazık size. 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ferat sana istisna ... sen gidebilirsin kartalları yalnız bırakma..bizi almayacaklarmış..sen tek başına yetersin!!!!!!^#^€£* 0 0 Yanıtla
  • Tufan null:
    zaten fark yerler taraftar için daha iyi olmuş 0 0 Yanıtla
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