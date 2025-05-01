Beşiktaş\'a derbi öncesi müjdeli haber! Geri döndü

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürerken müjdeli haber geldi.

PAULISTA ANTRENMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve çarşamba (dün) günü yapılan antrenmana çıkamayan Gabriel Paulista, perşembe (bugün) günü yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı. Paulista'nın yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında derbide sahada olması bekleniyor.

EMİRHAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Milli yıldız, son antrenmanların hiçbirinde yer alamadı. Emirhan'ın durumu takibini sürdürürken, derbide oynayıp oynayamama durumu maçtan önce yapılacak son antrenmanda belli olacak.

DERBİYE YETİŞİRSE İLK 11'DE

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu'nun derbiye yetişmesi durumunda ilk 11'de forma giymesi beklenirken, yetişememesi durumunda ise savunmada Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ikilisinin forma giymesi bekleniyor.