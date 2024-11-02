Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'a ilk yarıda kötü haber geldi.
Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
Öte yandan siyah-beyazlılarda Al Musrati ve Ciro Immobile de Kasımpaşa karşısında sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu da sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında yer alamayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında şok - Son Dakika
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