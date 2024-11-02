Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında şok - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında şok

Beşiktaş\'a Kasımpaşa maçında şok

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş'ta sarı kart gören Emirhan Topçu, cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcu, ligin 12. haftasındaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

02.11.2024 19:52
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'a ilk yarıda kötü haber geldi.

EMİRHAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, Barak'a yaptığı faul sonrasında 28. dakikada sarı kart gördü. 24 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

MUSRATI VE IMMOBILE DE SINIRDA

Öte yandan siyah-beyazlılarda Al Musrati ve Ciro Immobile de Kasımpaşa karşısında sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu da sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir maçında yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig, Emirhan Topçu, Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Eyvah Ne Şok Bee Unutamıyorum 12 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ne şok ne şok bizde ne Emirhanlar nede topçular biter sen kafanı yorma editör haberini yapmaya devam et 5 3 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    E işte 8 taşın en iyi oyuncu bu hesabını siz yapın 4 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Emirhan Topçu kim ya İlk defa duydum Beşiktaş'ta mı oynuyormuş 1 1 Yanıtla
  • Alpi:
    ULAN TARAFTAR ÖLMÜŞ 3 kişi maça gitmiş ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDİYORLAR …Siz 4. Olun başarı sizin için 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    oğuz kuru Emirhan 5sarayın isteyipte alamadığı BEŞİKTAŞIN rizespordan transfer ettiği adam biz geseye cakmaktan yorulduk siz yemekten yorulmadınız 0 0 Yanıtla
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