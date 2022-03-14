Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kartla zor duruma düştü. 34. dakikada sarı kart gören Ersin, Hatay karşılaşmasında cezalı.
Sezonun ilk yarısında Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sahalara dönemedi. Mert'in bu sezon oynama ihtimali zayıf gözüküyor.
Galatasaray derbisinde yedek soyundurulan 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'in, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.
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