Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok - Son Dakika
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Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok

14.03.2022 21:19

Galatasaray derbisinde sarı kart gören Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü. Mert Günok da sakatlığından dolayı kaleyi koruyamayacak. Siyah-Beyazlılar mecburen altyapıya yönelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kartla zor duruma düştü. 34. dakikada sarı kart gören Ersin, Hatay karşılaşmasında cezalı.

Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok

MERT DE YOK

Sezonun ilk yarısında Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sahalara dönemedi. Mert'in bu sezon oynama ihtimali zayıf gözüküyor.

Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok

SAHNE EMRE BİLGİN'İN

Galatasaray derbisinde yedek soyundurulan 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'in, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok - Son Dakika


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