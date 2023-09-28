Beşiktaş, Adana Demirspor'a 35 yıl sonra mağlup oldu

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor, 4-2 kazanırken 35 yıl sonra bir ilk yaşandı.

1988 YILINDAN SONRA BİR İLK

Beşiktaş, Süper Lig'de Adana Demirspor'a 1988 yılının ardından ilk kez yenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez bir maçta ceza sahası dışından 2 golü de yine Adana Demirspor'dan yedi. Beşiktaş'a karşı son olarak Matias Vargas ve Balotelli ceza sahası dışından gol atmıştı.

ADANA DEMİR, BEŞİKTAŞ'A İLK KEZ 4 ATTI

6 gollü maçta Adana Demirspor'da Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı bir ilki gerçekleştirdi. Mavi Şimşekler, tarihinde ilk kez siyah-beyazlılara bir maçta 4 gol attı.