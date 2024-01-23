Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı ve maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

Adana Demirspor; Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Emre, Motez, Barasi.

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika eklendi.

90' İNANILMAZ! Ante Rebic'in sol kanattan ortasında Muleka kafayla vurdu. Kaleye paralel gidip arka direğe seken topta Cenk Tosun topa dokunamadı.

86' Beşiktaş'ta Jonas Svensson'un yerine Muleka oyuna dahil oldu.

86' Adana Demirspor'da Emre Akbaba ve Benjamin Stambouli oyundan alınırken, Dorukhan Toköz ve Luis Nani oyuna dahil oldu.

85' Adana Demirspor'da İsmail'in sağ kanattan ortası Jonas Svensson'da kaldı.

84' KALECİ Ante Rebic'in pasında Ghezzal kaleyi karşısında görür görmez vurdu. Shahrudin Mahammadaliyev topa iki hamlede sahip oldu.

78' DOKUNAMADI! Milot Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada Cenk Tosun topa dokunamadı.

77' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine Ante Rebic oyuna girdi.

76' Rachid Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında Adana Demirspor savunması hata yapmadı.

75' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Atilla Karaoğlan, topun dışarıdan oyun alanına geldiğini işaret etti.

66' Beşiktaş'ta Jonas Svensson, Yusuf Erdoğan'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

64' SON ANDA! Hızlı gelen konuk ekipte Akintola ceza sahası içi sol çaprazından içeriye pasını çıkardı. Baktiyor Zaynutdinov'un kayarak müdahalesinde top kornere gitti.

63' Milot Rashica'nın sağ çaprazdan sert şutu kalecinin üzerine gitti.

62' Gedson Fernandes sol kanattan kendi getirip sürüklediği topta içeriye çevirdi. Milot Rashica ilk dokunuşu iyi yapamayınca topun hakimiyetini kaybetti.

61' Demir Ege'nin kale önüne ara pasında Milot Rashica topu kontrol edemedi.

61' Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün yerine Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.

60' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime giriliyor.

59' Adana Demirspor'da Mootaz Nourani oyundan alındı. Abdürrahim Dursun oyuna girdi

54' Emrecan'ın sol kanattan denediği orta savunmaya da çarpıp kaleciye gitti.

53' Savunma arkasına yüksek pasta Cenk Tosun için pas çok hızlı.

52' Beşiktaş tüm hatlarıyla GOL arıyor.

51' KALECİ! Emrecan Terzi'nin sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl topu düzgün kontrol etti. Boş pozisyondaki Tayfur'un sert şutu kalecide kaldı.

50' Emrecan Terzi'nin sol kanattan açtığı ortada Necip Uysal'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

49' Baktiyor Zaynutdinov'un ara pasında Akintola'nın araya girdiği top kornere gitti.

48' KIRMIZI KART! Adana Demirspor'da Yusuf Barasi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

47' Rakibi Demir Ege'ye faul yapan Benjamin Stambouli sarı kart görüyor.

D.A İlk yarı sona erdi.

45' Kullanılan taç atışında hakem, Benjamin Stambouli'nin elle oynadığını işaret etti.

45' Emrecan Terzi, İsmail Çokçalış'ın müdahalesi sonucu sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi tekrar oyun alanında.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.

37' Tayfur Bingöl ve Edouard Michut oyun içinde kısa süreli tartışmaları sonucu sarı kart gördü.

37' Mootaz Nourani'nin pasında Edouard Michut'un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarptı.

36' Adana Demirspor'da Akintola, hakeme itirazları sonucu sarı kart gördü.

35' DİREK DİBİNDEN! Sağ kanatta topu alan Milot Rashica hızla kaleye yöneldi. Ceza sahası içine girer girmez kaleyi deneyen Rashica'nın şutu uzak direk dibinden dışarı gitti.

30' Milot Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortaya Yusuf Erdoğan geçiş izni vermedi.

29' Beşiktaş'ta Emrecan Terzi sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

28' Yusuf Barasi, Emrecan Terzi'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

27' Gedson Fernandes'in ön direğe kullandığı serbest vuruşta Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

22' Gedson Fernandes'in kullandığı kornerde Baktiyor Zaynutdinov'un kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

20' Emre Akbaba'nın ceza sahası içindeki Akintola'ya uzun pası Necip Uysal'ı geçmedi.

19' Mootaz Nourani, Jonas Svensson'ın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul.

18' Beşiktaş ön alanda baskı yaparak rakibini top kaybına zorlamak istiyor.

17' Benjamin Stambouli'nun sağ kanada derin pasında Emrecan Terzi araya girdi.

13' Beşiktaş ceza sahası içine yükseltilen topu Beşiktaşlı oyuncular karşıladı.

12' İlk dakikalarda Adana Demirspor'un yüzde 70'e 30 topla oynamada üstünlüğü bulunuyor.

11' Cenk Tosun'un pasında rakibinden kurtulmak isteyen Semih Kılıçsoy, İsmail Çokçalış'tan sıyrılamadı.

10' Cenk'in kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. Dönen topta kaleyi deneyen Tayfur'un şutuna da savunma izin vermiyor.

9' FRİKİK! Tayfur'un getirdiği topta sol kanatta topu alan Semih içeri girmek istediği sırada yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak.

7' Bu dakikalarda daha çok pas yapan ekip Adana Demirspor.

5' Rakibinden sıyrılan Semih Kılıçsoy hızla rakip yarı sahaya hareketlendi ancak karşılaşmanın hakemi Semih'in faul yaptığını gerekçe göstererek oyunu durdurdu.

4' Edouard Michut, Jonas Svensson'un müdahalesiyle durduruldu. Karar faul.

3' Milot Rashica'nın sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Shahrudin Mahammadaliyev'in üstüne gitti.

1' Maç başladı...