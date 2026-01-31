Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu - Son Dakika
Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu

Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu
31.01.2026 23:46
Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, ligde ve kupadaki namağlup serisini 11 maça çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi.

11 MAÇTA 7 GALİBİYET 4 BERABERLİK

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu

Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu
