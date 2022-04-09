Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias
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