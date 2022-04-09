Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika
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Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı! Canlı anlatım

09.04.2022 20:23
Beşiktaş-Alanyaspor maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'la karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Valerien Ismael yönetiminde 2. maçına çıkan siyah-beyazlılar, Fransız hocayla ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mert Günok ve cezalı Larin'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor'da ise golcü Diedhiou karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias

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