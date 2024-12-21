Canlı anlatım! Gol iptal oldu - Son Dakika
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Canlı anlatım! Gol iptal oldu

Canlı anlatım! Gol iptal oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelede 1-1 eşitlik var.

21.12.2024 17:53
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Müsabaka beIN Sports 1 canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde 10. haftada oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan Beşiktaş, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Son olarak Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu. Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.

CANLI ANLATIM

31' OFSAYT, GOL İPTAL! Hakem Cihan Aydın, GOL pozisyonunu VAR yardımıyla değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda Yusuf'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

30' Augusto, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yusuf Özdemir topa son bir hamle yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

29' GOOOLLL! Beşiktaş 1-2 Alanyaspor (Yusuf Özdemir)

25' Merkezden topu hücum kaleye süren Salih, Semih Kılıçsoy'a derin bir top gönderdi. Semih, ceza sahasının solundan sol ayağının içiyle şutunu çekti ancak top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

23' Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda savunmada Semih topu karşıladı. Ceza yayı soluna düşen topa Augusto sağ ayak üstüyle şutunu çekti top Beşiktaş savunmasına çarparak dışarı çıktı. Alanyaspor, sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

21' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %58 -%42 Alanyaspor topa hakim.

20' Alanyaspor'da Augusto, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti .Top kaleci Mert Günok'ta kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

17' Efecan, orta alanda Svensson ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı. Sonrasında ayağa kalkarak oyun yeniden hareketlendi.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

10' Mücadelede ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

8' Emirhan, savunmadan hücum bölgesine doğru uzun bir top gönderdi. Ceza yayında, Gedson'dan önce Aliti topa müdahale etti. Daha sonra Fatih Aksoy, topla buluşarak kalecisi Ertuğrul'a dönmek istedi. Ancak, pası kısa düşünce Rafa Silva araya girerek topu kazandı ve kaleci Ertuğrul'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7' GOOOLLL! Beşiktaş 1-1 Alanyaspor (Rafa Silva)

6' Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Lima, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

5' GOOOLLL! Beşiktaş 0-1 Alanyaspor (Nuno Lima)

5'Janvier, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Zaynutdınov'a çarpan top dışarı gitti. Alanyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Tüpraş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Gol iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Beşiktaş Bugün Yara Alacak Yani Zor İşi 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat Babayı alacaksınız 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Lan Şopar Ferhat 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Alanya Gol Goll Golll 0 0 Yanıtla
  • Sener Demir:
    alanya bugün sekiztaş ve onun yamağı Feroşa kitleyecek. mitralyoz gibi bam bam bam ?? ?? 0 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    GS ile 8jk arasında puan farkı 16 :) :) :) 0 0 Yanıtla
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