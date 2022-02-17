Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmayla geçen antrenmanın 1,5 saat sürdüğü belirtildi.
Futbolcuların, idmanın ilk bölümünde salonda istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Sahada taktik çalışmayla devam eden antrenmanın, çift kale maçla noktalandığı aktarıldı.
Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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