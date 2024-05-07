Beşiktaş- Ankaragücü Maçı Ne Zaman? Maç Saati ve Yayın Bilgileri

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk maç Ankara'da golsüz berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ilerlemek için kararlı bir şekilde ilerlemek istiyor ve taraftarlarının önünde Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracaklarından, bu maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş için bu maç, kupada ilerlemek adına kritik bir adım olacak. Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?
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