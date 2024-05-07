Beşiktaş- Ankaragücü Maçı Ne Zaman? Maç Saati ve Yayın Bilgileri - Son Dakika
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Beşiktaş- Ankaragücü Maçı Ne Zaman? Maç Saati ve Yayın Bilgileri

Beşiktaş- Ankaragücü Maçı Ne Zaman? Maç Saati ve Yayın Bilgileri

Beşiktaş ve Ankaragücü arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Bu önemli mücadele ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

07.05.2024 09:17  Güncelleme: 09:55
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Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk maç Ankara'da golsüz berabere sonuçlandı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ilerlemek için kararlı bir şekilde ilerlemek istiyor ve taraftarlarının önünde Ankaragücü'nü mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracaklarından, bu maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş için bu maç, kupada ilerlemek adına kritik bir adım olacak. Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

ZTK maçı bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?

ZTK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Ankaragücü Maçı Ne Zaman Oynanacak?

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kupada yarı final rövanş karşılaşması bugün saat 20.30'da başlayacak.
Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman? Beşiktaş- Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?

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Son Dakika Spor Beşiktaş- Ankaragücü Maçı Ne Zaman? Maç Saati ve Yayın Bilgileri - Son Dakika

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