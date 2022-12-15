Yok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doydu - Son Dakika
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Yok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doydu

15.12.2022 16:16
Yok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doydu

Beşiktaş, Antalya'da yaptığı hazırlık kampında karşılaştığı Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Cenk Tosun performansıyla göz kamaştırdı.

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3 kazandı.

FERNANDES VE CENK TOSUN DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı. Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

HAZIRLIK KAMPI BİTTİ

Antalya kampını Giresunspor ile tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, Antalya kampında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

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Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle maç! Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasını izleyenler gole doydu - Son Dakika
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