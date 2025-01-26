Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve deplasmandaki 3 puan hasretini bitiremedi.

SOLSKJAER, İLK LİG MAÇINI KAZANAMADI

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi. Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Öte yandan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.

SEMİH'İN KAFASI DİREKTE PATLADI

Beşiktaş karşılaşmanın 13. dakikasında gole çok yaklaştı. Siyah-beyazlılarda kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Semih Kılıçsoy'un şutu üst direkte patladı ve oyun alanını terk etti.

AL-MUSRATI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Al-Musrati, 41. dakikada orta alanda yaptığı top kaybından sonra Moussa Djenepo'ya faul yaptı ve bu nedenle gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Musrati, deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SVENSSON İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ikinci yarıya çıkmadı. Norveçli sağ bek, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

RAFA SILVA DA SİVAS'TA YOK

Beşiktaş'ta ikinci yarının hemen başında Erdal Rakip'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırılan Rafa Silva da cezalı duruma düşen diğer bir isim oldu. Portekizli yıldız, Musrati gibi bir sonraki müsabaka sahada olmayacak.

EMİRHAN DA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Svensson'un ardından bir sakatlık daha yaşandı. Emirhan Topçu, karşılaşmanın 69. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı. ve 71. dakikada yerini Baktiyor Zaynutdinov'a bıraktı.

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 79. dakikada geldi. Gedson'un ara pasında sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Immobile, içeri doğru ortayı kesti. Rafa Silva kafayla topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-1 öne geçirdi.

IMMOBILE'NİN GOLÜ OFSAYT

Bu golün hemen ardından 81. dakikada Immobile'nin sol içten kontrol ettiği topta plase vuruşu ağlara gitti ancak bu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

ANTALYASPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Antalyaspor, beraberlik golünü 6 dakika sonra buldu. 85. dakikada Sağ kanattan yapılan ortada Sander van de Streek'in son çizgiden çevirdiği top Erdal'ın önünde kaldı. Erdal'ın yakın köşeye aşırtma vuruşuyla top ağlara gitti. Beşiktaş'ın topun dışarıdan çevrildiği yönündeki itirazların ardından VAR ile iletişim kuran karşılaşmanın hakemi golü geçerli saydı. Skoru 1-1'e getiren bul gol, maçında sonucunu belirledi.

SON 7 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligde üst üste 7. deplasmanında da galibiyete ulaşamadı ve puanını 32'ye yükselterek 6. sırada kaldı. 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Antalyaspor ise 22 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş haftayı BAY geçerken, Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.