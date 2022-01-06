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Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından

06.01.2022 00:52
Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından

Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Final gibi final oynandı. Takım ve camia olarak çok mutluyuz. Kulübümüzün müzesine yeni bir kupa eklemek gurur verici." dedi.

Oyunun genelinde rakiplerine fazla pozisyon vermediklerini belirten Karaveli, "Birkaç şut dışında ilk yarıda rakibimizin çok fazla kalemizde bir şey bulduğunu düşünmüyorum. İlk yarı bizim hakimiyetimizde geçen bir mücadele oldu. Golü de bulduk. Oyunu lehimize sonlandırabilecek bir maç haline geldi." diye konuştu.

Devre arasında oyuncularından skoru koruma düşüncesiyle hareket etmemelerini istediğini vurgulayan Karaveli, "Yeni pozisyonlar istedik. Antalyaspor formasyonunda değişiklik yaptı. İkinci yarının büyük bölümünde Antalyaspor daha etkili oldu. Organizasyonumuz bozuldu. Ön tarafta topu koruyamayınca, rakip üstümüze geldi. Gol 'Ben geliyorum' diyordu. Uzatma bölümünde iki takım da pozisyon buldu. İkinci golü iki takım da atabilirdi. Belirlediğimiz oyuncular penaltıda golü buldu, Ersin de kurtardı ve maçın kazananı biz olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın da ilk kez şans elde ettiğine dikkati çeken Karaveli, "Az oynadığı bir pozisyondaydı. Merkezde oynayan bir oyuncu. Sahada bulunması, arkadan gelen bütün gençlere umut oldu." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti taraftarlara ve camiaya hediye eden Karaveli, "Göreve başladığımdan beri buradan birçok insana teşekkür ettim. Süper Kupa gününde hayatımda çok özel yeri olan bir kişi, anneme çok teşekkür ediyorum. Adı Maviş, ellerini öpüyorum. Galibiyeti camiamızdan sonra anneme de hediye ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Destanoğlu: "Biraz yorulduk"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, maça iyi başladıklarını belirterek, "İyi geçen 45 dakika oldu ama şansız golle uzatmalara gitti. Biraz yorulduk, iş penaltılara kaldı. Ben kurtardım." diye konuştu.

Üçüncü kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ersin, "Çok mutluyum. Maça gelirken Rıdvan (Yılmaz) ile 'Üçüncü kupayı alır mıyız?' diye konuşmuştuk. Bunu da gerçekleştirdik. Önder hocamızın ilk kupası. Bu kupada Sergen (Yalçın) hoca ve ekibinin de çok katkısı var. Onlar geçen sene bize şans verdi. Bunu iyi değerlendirip iki kupa kazandık. İnşallah hep beraber nice kupalar kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından
Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından
Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından
Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Önder Karaveli, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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