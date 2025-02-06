Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk imzayı açıkladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk imzayı açıkladı

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Beşiktaş ara transfer dönemindeki sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlı kulüp, Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

06.02.2025 22:45  Güncelleme: 23:09
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Beşiktaş, Kolombiya ekibi Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Beşiktaş ara transfer döneminde ilk imzayı açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ara transfer döneminde ilk imzayı açıkladı

İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Ekvadorlu futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi. Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.

Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk imzayı açıkladı

Beşiktaş, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ara transfer dönemindeki ilk imzayı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    kenninin DİLİ dönerbahceye neler yapacağını şimdiden açıklıyor hahahahahaha :)) 49 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Keny Arroyo dönerbahçe korkudan açmayo 35 4 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt dediğin gibi iyi misiniz bu işte. peki çıkardık bekliyoruz büyükle başa çıkabilecek mi bakalım çok övdüğün kıvrak dilliniz ahahaahahhahaa 3 24 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    sak zocu ferhoşt TALLiscayla uzun uzuuuuun bekliyoruz, sonra dayılar geldi bize yağlı yağlı ... demek yok ama ahahahhahahaha 4 17 Yanıtla
  • AlexArda:
    Ferhat incindiğin yetmemiş kıskançlıktan çıvdıvmışsın ağlıyorsun haha :) hemen inanmayın kargalar 8 dakika sonra ilgimiz yok ödeyemeyiz denerek yalanlanır :) 5 12 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    hayırlı olsun. hak yiyiciler siz çok transfer yapıyosunuz noluyo 25 yıldır şampiyonluk göremiyorsunuz. 2010 2011 şampiyonundan selamlar. 12 0 Yanıtla
  • Canbay:
    bir kurban kesek la nasıl oldu birini almayı düşündüler 8 3 Yanıtla
  • miray:
    şampiyon GS Gerisi Boştur 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş ta Geriden Show Yapar bu Velet 2 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ A ULTRA PRIMA MOLFIX, CAN BEBE , AMTAMIL, HERO BABY 5 2 Yanıtla
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