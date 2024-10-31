Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray derbisinde tartışmalı kararlarıyla gündem olan hakem Arda Kardeşler ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kardeşler için "Hala hıncımız geçmedi" diyen Yücel, "TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Galatasaray maçına ilişkin konuştuk. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi" ifadelerini kullandı.

31.10.2024 22:07  Güncelleme: 22:35
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Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in tartışmalı kararlarının yankıları sürüyor. Siyah-beyazlılarınikinci başkanı Hüseyin Yücel, bu konuyla ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüklerini ve söz aldıklarını söyledi.

"ARDA KARDEŞLER'E OLAN HINCIMIZ GEÇMEDİ"

Gündem Beşiktaş'a konuşan Yücel, "Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Gerçi maç çok kötü değildi ama rezalet bir hakem yönetimi vardı. Tabii sıkıntımız onunla da kalmadı. Maçın bitiminde Sezgin kardeşimizin ufak bir arbededen dolayı içeri alınması söz konusu oldu. Cidden 2-3 gündür uyumuyoruz. Dün güzel haberi aldık. Sezgin kardeşimiz salıverildi. Tutuksuz olarak yargılanacak. Ama tabii ki hala hıncımız geçmedi Arda Kardeşler'e. Çünkü maçtan önce, hakemin herhangi bir şekilde sonuca tesir etmeyeceği bir maç ortamı temenni etmiştim ama böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Tam anlamıyla maça etki eden bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Ama her işte bir hayır vardır. Şu an tüm camia, Beşiktaş'ın yönetim kurulundan, kurullarından taraftarına kadar, tüm derneklerine kadar kenetlenmiş durumda" dedi.

"TFF İLE GÖRÜŞTÜK, HACIOSMANOĞLU SÖZ VERDİ"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüşme yaptıklarını açıklayan Yücel, "Ben dün, yönetim kurulu üyemiz Burak Aslan ile beraber Ankara'daydım. Özellikle Sezgin kardeşimiz için bazı temaslarla alakalı oraya gittik. TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Bu eleştirilerimizi, sıkıntılarımızı dile getirdik. O da tüm olayın farkında. Maçtaki hakem yönetiminin nasıl cereyan ettiğinin farkında. Gereğini yapacağını bize söyledi. Bize bunun sözünü verdi. Biz de 'sonuna kadar güveniyoruz başkanım' dedik. Şimdilik federasyondan atılacak adımı bekliyoruz ama zannedersem önümüzdeki hafta zaten Arda Kardeşler'e maç verilmemiş. İlk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde de haberler çıktı ama tabii bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız. Ama TFF'ye de bu anlamda güveniyorum alacağı karardan ötürü. Güvenmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

"İLERİ BAKMAK ZORUNDAYIZ"

Derbiye takılı kalmayacaklarını da söyleyen Hüseyin Yücel, "Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız. Uzun bir maraton. Senenin sonunda ipi göğüslemek için tüm gayreti sarf etmeliyiz. Tüm camia olarak, bir bütün olarak, birlik olarak hareket etmeliyiz. Ben inanıyorum ki, yılın sonunda gülen taraf Beşiktaş olacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF\'nin kapısına dayandı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Sergen:
    İki takım aleyhine de hatalar vardı ama daha büyük ve maç skorunu belirleyici hata gs aleyhine yapıldı penaltısı verilmedi. Orada maç 2-0 olabilirdi. bjknin de faulleri verilmedi ama kart gören oyuncunun 2.sarıyı alma ihtimali kesin değil. Buna rağmen bağıranın sürekli bjk olması çok tuhaf. 193 38 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HI 27. DAKIKADA ICARDI NIN PENALTISINI VERSEYDI BUTUN BUNLAR OLMAYACAKTI DEDIN MI HÜSEYİN, O PENALTI YI VERSEYDI MAC 2-0 OLACAKTI, DÖNÜŞÜNDE DAVINSON RAFADAN SILVA YA TEKME ATMAYACAKTI DEDIN MI. 27. DAK 2 OLAN MAC 90.DAK KAC OLURDU ONUDA SOYLEDINMI YOKSA SADECE GAK GUK MU ETTIN 125 41 Yanıtla
  • Erdi Arslan:
    Amma ağladınız be. Maçın sonucunu etkileyecek hata olsa anlarım bu kadar algı da fazla. biri de çıkıp demiyor ki gel kardeşim canlı yayında bi gsli bi bjk lı bi de arda kardeşler maçı tartışalım yorumlayalım diye. Sosyal medyada herkes birbirine sallıyor olan Türk futboluna oluyor. Her yenilen hakeme sallıyor 141 11 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ne yapsanız boş alışmışsınız boş beleş 3 puanlara bileğimizin hakkıyla aldık 3 puanı . 82 65 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Kendi başarızlığınızın cezasına başkalarından çıkardığınız sürece başarılı olamayacaksınız. Bu da Galatasaraylıları çok ama çok mutlu ediyor. Aklı selim düşünürseniz o zaman sıkıntı yaşarız biz. Böyle devam edin, taraftarınızı algı oyunları ile oyalamaya devam edin ki suçlu olduğunuz ortaya çıkmasın. FB ve BJK yönetimi ile sonsuza kadar devam ederiz biz. 104 16 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    İcardiye verilmeyen penaltıyıda söyleseydin ya jimnastik kulubu 106 6 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Peki İcardiye verilmesi gereken penaltı neden verilmedi? bu penaltı verilseydi fark ciddi anlamda açılacaktı hala daha ağlamaya devam ediyorlar hazmedemediler yenilgiyi, peki tam tersi bu şekilde kazansalardı ne diceklerdi galibiyeti kabul etmeyip iddialarını sürdürecekler miydi ne kadar boş, gereksiz , ne diyoruz şampiyon, yine şampiyon daima şampiyon GALATASARAY 91 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN TUM ŞEREFLİ (????) ŞAMPİYON LUKLARI VE KUPARI INCELENMELI EGER BIR CACIK VARSA 2011 DE OLDUĞU GIBI KUPA GERI ALINMALI, UEFA SITESI IHBAR KABUL EDILMELI 88 8 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    körle yatan şaşı kalkarmis ali koç acunla takılmaya devam edin siz 72 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEZGIN KARDEŞ OYLEMI SEREFLI JİMNASTİK KULÜBÜ KABADAYIYA KARDES DIYOR, DEMEK KI VAR BIR YERLERE MUDAHALE SEZGIN KARDESLE İLGİLİ, 70 14 Yanıtla
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