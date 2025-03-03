Beşiktaş, armasını yeniledi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, armasını yeniledi

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122. yıl dönümünü kutlayan Beşiktaş, kulüp armasının yenilendiğini duyurdu. Yenilenen arma, eski form üzerine çizildi ve Türk bayrağının boyutu büyütüldü. Ayrıca arma üzerindeki 'B', 'J' ve 'K' harfleri ve '1', '9', '0' ve '3' rakamları aynı boyuta ve kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı.

03.03.2025 20:18  Güncelleme: 20:29
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122. yılını kutlayan Beşiktaş, kulüp armasının yenilendiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, mevcut aramada küçük değişikliklere gitti.

BEŞİKTAŞ'IN ARMASI YENİLENDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.

Beşiktaş, armasını yeniledi

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

122. kuruluş yıl dönümümüzde taraftarlarımızın beğenisine sunulan yenilenen armamızda yapılan düzenlemeler şöyle:

Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi.

122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı.

Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu.

"B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

Beşiktaş, armasını yeniledi
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, armasını yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Emin Aloş:
    felaket değişmiş bir an Beşiktaş'ın yeni armasını tanıyamadım 30 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    ferat sizin alayıniza 300 kisi geldik biliyon demii 13 10 Yanıtla
  • 78908900:
    Evet değişmiş ! Arada ki farkı bulun arkadaşlar.:)) 13 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    dalgamı geçiyonuz ak. neresi değişmiş bunun.. 10 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Bu değişikliği görebilmek için IQ220 olması lazım. Herkes göremez.. 1 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hazır formaya el atmışken, yıldız sayısını da 5 yapaydınız, salıncak arkadaşınızın yolunda ya hep ya hiç 2 1 Yanıtla
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