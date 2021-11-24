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Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı - Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı

24.11.2021 23:25
Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Grubundaki beşinci maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, yine puan alma başarısı gösteremedi.

Grubundaki ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmalarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Ajax'a ise evinde 2-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma fırsatını daha önce yitiren Beşiktaş, üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam etme şansını da kaybetti.

C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen ve 5'te 5 yapan Ajax ise puanını 15'e çıkardı.

Sergen Yalçın, Avrupa'da yine galibiyet sevinci yaşayamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının başında Avrupa kupalarında galibiyet sevinci hasretini sürdürdü.

Beşiktaş, Yalçın yönetimindeki 7 Avrupa kupası maçında bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Yalçın yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Rio Ave takımıyla 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 5 Şampiyonlar Ligi maçını ise mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa'da kötü gidişat sürüyor

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında son 4 sezondaki kötü gidişatı sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi.

Söz konusu 18 maçta sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.

"Kara Kartallar", Avrupa'da çıktığı son 8 maçta bir beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 yenerek elde etti.

Ajax karşısında yine hüsran

Ajax ile Avrupa kupalarında 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 6. defa yenildi.

İlk olarak 1966-1967 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. İkinci tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, evindeki karşılaşmada ise rakibine 2-1 yenildi.

Siyah-beyazlı ekibin Hollanda ekiplerine karşı şanssızlığı da sürdü.

Bu ülke temsilcilerinden sadece Feyenoord'a 2 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10. maçta yedinci yenilgisini yaşadı.

"Kara Kartallar", Hollanda ekipleriyle oynadığı bir maçı ise berabere tamamladı.

Montero sakatlandı

Bu sezon sakatlık sıkıntısını fazlasıyla yaşayan Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Francisco Montero da sakatlandı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Montero, saha kenarında tedavisinin ardından saha içine girdi. Kendini tekrar yere bırakan Montero, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Montero'nun yerine 77. dakikada Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Taraftarlardan Sergen Yalçın'a destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde tezahüratlarla oyunculara moral vermeye çalıştı.

Taraftarlar ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlılar maçın ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın'ın sahaya davet etti. Taraftarlar, Yalçın'dan takımı tribünlere getirmesi için istekte bulundu.

Yalçın ve oyuncular tribünleri selamlarken taraftarlar da "Ayağa kaldır takımı ayağa kaldır" şeklinde tezahürat yaptı.

Sergen Yalçın taraftarların bir kez daha lehine tezüharatı sonrası bu sefer tek başına orta sahaya kadar gelerek tribünleri selamladı.

Onana 9 ay sonra sahada

Ajax'ta ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Andre Onana, doping cezasının bitmesinin ardından ilk kez forma giyebildi.

Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay ceza verdiği ve daha sonra 9 aya düşürdüğü Onana, son olarak 31 Ocak'ta takımının Hollanda liginde AZ Alkmaar ile oynadığı karşılaşmada görev almıştı.

Onana, 9,5 ay sonra oynama şansı yakaladı.

Ajax'ta ikinci yarıda oyuna dahil olan Sebastien Haller, takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Beşiktaş filelerini iki kez havalandıran Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 9 gole ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın, Hollanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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