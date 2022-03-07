Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar

07.03.2022 20:12
Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Savunmada Francisco Montero'nun yerine Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, orta sahada Necip Uysal'ı kulübeye çekerek Can Bozdoğan'a forma verdi.

Michy Batshuayi'yi de kenara alan Karaveli, ileri uçta Güven Yalçın'ı görevlendirdi.

Savunma iki maç sonra değişti

Beşiktaş'ta iki maç sonra stoperlerde değişiklik yaşandı.

Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor ve kupadaki Yukatel Kayserispor karşılaşmalarına Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş dörtlüsüyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir mücadelesinde savunma göbeğini Welinton-Serdar Saatçı ikilisiyle kurdu.

Serdar Saatçı 9 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Serdar Saatçı, Medipol Başakşehir maçıyla 9 müsabaka sonra 11'de yer aldı.

Türkiye Kupası'nda Altay'la oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 19 yaşındaki oyuncu, ligde ise en son 16'ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sahaya 11'de çıkmıştı.

Kadın taraftarlardan yoğun ilgi

Beşiktaş Kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için tribünleri ücretsiz hale getirmesi mücadeleye ilgiyi artırdı.

Tribünlerde çok sayıda Beşiktaşlı kadın taraftarın olması dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi takip etti.

Beşiktaş'tan Kadınlar Günü'ne özel pankart

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.

Siyah-beyazlı takım, sahaya "Yılda bir gün kutlamak değil her gün eşit olmak" yazılı pankartla çıkarken, geride kalan günlerde hayatını kaybeden Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem'e mücadele öncesi çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Başakşehir maçından notlar - Son Dakika


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