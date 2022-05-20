Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen'den mevcut Başkan Çebi'ye sert sözler: İstifa etmeliydiler!

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, "Beşiktaş Sensin Hareketi" olarak başkanlık seçiminde yarışacak. Başkan Adayı Fuat Çimen, kulübün paralı başkana değil, finansal aklı olan bir başkana ihtiyacı olduğunu belirtti. "Akıl, bilgi ve liyakat bizim yönetim olarak olmazsa olmazımızdır" diyerek sözlerine devam eden başkan adayı, 2000 senesinde 6 milyon dolar borçtan bugün 450 milyon dolara çıkmış bir borç olduğunu söyleyerek, Beşiktaş'ın parasının hunharca harcandığını belirtti.

"YÖNETİMİN İSTİFA ETMESİ GEREKLİYDİ"

"Beşiktaş'ın bu kadar borca batırılmaması ve bir yerden döndürülmemesi gerekiyor"diyerek Çebi yönetimini de eleştiren Fuat Çimen, kazanılan 3 kupaya rağmen yönetim tepkiler alıyorsa, istifa etmesi gerekir. Bir önceki yönetimin bir parçası olarak başkan olan Ahmet Nur Çebi'nin iyi bir lider olmadığını da söyleyen Çimen, yönetime geldikleri takdirde kısa, orta ve uzun vadede çok olumlu projelerinin olduğunu belirtti.

"KARŞILIKLI GÜVEN SAĞLAYACAĞIZ"

Beşiktaş yönetimindeki en büyük sorunun karşılıklı güven olduğunu söyleyen Fuat Çimen, bu güveni başkan olduğunda yönetim içerisinde sağlayacağını belirtti. Öte yandan adaylık başvurusu sürecinde çeşitli engellemelere maruz kaldıklarını söyleyen Çimen, Beşiktaş'ın kimsenin malı olmadığını, Beşiktaş'ın Beşiktaşlıların olduğunu ifade etti.

"ÖZERK YAPI GETİRECEĞİZ"

Futbol ve basketbolda özerk bir yapı oluşturacaklarını söyleyen Fuat Çimen, altyapı geçmişi olan ve üstyapı ile başarı hikayeleri yaşayan bir sportif direktörü göreve getireceklerini belirtti. Disiplin ve sabırla işine dört elle sarılacak, öz kaynakları kullanacak profesyonel bir sportif direktörü göreve getireceklerini söyleyen Çimen, her şeyi teknoloji ile takip edeceklerini belirtti.

"YOLLAR AYRILIRSA TAZMİNAT VERMEK ZORUNDAYIZ"

Futbol takımın mevcut teknik direktörü Valerien Ismael ile seçim öncesi sözleşme imzalanmasını doğru bulmadığını vurgulayan Çimen, teknik adam ile yolların ayrılması durumunda 800 bin euro tazminatının ödenmek zorunda olduğunu belirtti. Sözleşmelerin menajer bazlı yapıldığını söyleyen başkan adayı, Beşiktaş'ın burada da kaybettiğini, kendilerinin de doğru sözleşmeler yapacaklarını ifade etti.