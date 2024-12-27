Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferiyle ilgili konuştu. Adalı, Brezilyalı yıldızın devre arasında büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi.

27.12.2024 23:45
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Pazar günü yapılacak seçim öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in rakibi olacak Adalı, vaatlerini paylaşmanın yanı sıra Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TALİSCA BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'YE GİDECEK"

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Benden uçuk kaçık vaatler beklemeyin" diyerek sözlerine başlayan Adalı, "Hüseyin Bey'in yaptığı vaatler gibi, 'Mourinho'yu mu istersiniz?', Talisca'yı mı istersiniz?', 'Di Maria'yı mı getireyim?' gibi vaatlerim olmaz. Hayaller öyle... Mourinho, Fenerbahçe'ye gitti. Talisca da devre arasında büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek. Hayaller öyle gerçekler... Futbolcu ismi vermeyelim ama Mario diyeyim, Ndour diyeyim. Bende öyle bir hayal olmaz" dedi.

"GURURLA SEYREDECEKLERİ BİR BEŞİKTAŞ'IN GARANTİSİNİ VERİYORUM"

Serdal Adalı, sözlerini "Çok gururla seyredecekleri tertemiz, pırıl pırıl gençlerden kurulu bir takım kuracağız. Yıldız olacak mı diyorsunuz ya hani? Şu mali tabloları bir önüme alayım. Yoluna koyduğumuz dakika, yine tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama benim gidip alacağım futbolcuyu hayal bile edemezler. Vaadimi bu şekilde anlasın gençler. Gençleri çok iyi anlıyorum. Hepsi bir hayal kırıklığı içerisinde buradan da seslenmek istiyorum onlara. Gururla seyredecekleri bir Beşiktaş görecekler. Bunun garantisini veriyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe\'nin transferini açıkladı

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    arkadaş bir camia düşünün başkanı elin skle gerdeğe girer Ferhat eser ve çelikk gibi taraftarları olur. nasıl bir Mmmallık nasıl bir akıl tutulmasıdır. Ferhat sen çektinneri kafangüzelken Haalandı görürsün maloggluuMall 52 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talisca fenere giderse Beşiktaşa haalandı getirirsin başkan bizi ancak haaland keser bu saatten sonra yoksa Beşiktaş türbinleriyle savaşmayı göze alacaksın işin zor çok zor 4 50 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    senhalandin cullugunu yersin oc 26 3
    Apple User:
    Ferhat doğru dur 1 4
    Suleyman Gozalan:
    yok ya talisca ne Okan buruk.terim den. de büyük hoca analiz gerçek taktik yok bam bam degil adam 3 1
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLARIN HAYALI DE KUŞ GİBİ. TALISCA KIM LA, OYNADIĞI TAKIMLAR KIM, BREZİLYA FORMASI GIYMIS MI. FEROS CELOS PEMPE KİMLİKLILER BIRAKIN ŞU TINERCILERI, GIYIN TAYTINIZI, TANGANIZI CIKIN SAHAYA MILLET MALZEME GÖRSÜN KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY SALINCAĞA BINEN 8TAŞ 25 21 Yanıtla
    Mustafa Kalender:
    Karimiz oluyor tayt karına giydir açık kalmış af etmezler 0 0
    Salih Karadayı:
    it inşallah bir gün karşıma çıkarsın 0 0
  • Serkan Yalçın:
    topferat snanae istiyen istediği takıma gider sizin copbatshuai önce siDe sonra fener sonra sikesarayda oda para nerdeyse oraya gider 4 30 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Yapma Gavatsaray seni 8 13 Yanıtla
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