Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Emirhan Topçu transferini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer çalışmaları hakkında bilgi veren başkan Arat, Emirhan Topçu transferini "Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun" sözleriyle açıkladı. Hasan Arat ayırca, Süper Kupa için özel prim olduğunu söyledi.

02.08.2024 11:00
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Galatasaray ile yarın oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla başarı dileyen Arat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlıların başkanı, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu transfer ettiklerini açıkladı.

"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Hasan Arat, "Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin" dedi.

SÜPER KUPA SÖZLERİ

Hasan Arat, yarın Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekleri Galatasaray maçıyla ilgili "Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor. Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

EMİRHAN TOPÇU TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Emirhan Topçu transferini de açıklayan Arat, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EMİRHAN'I TAKİPTE

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi için gün sayarkengeçtiğimiz günlerde Rize'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıldız futbolcunun annesiyle karşılaşmıştı. Erdoğan'ın "Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum" sözlerine Çaykur Rizesporlu futbolcunun annesi "Ben bir yere göndermiyorum" yanıtını vermişti.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Futbol kariyerine Rizespor'un altyapısında başlayan Emirhan Topçu, başarılı performansının ardından U21 takımında forma giydi. 2019-2020 sezonunda Bosna Hersek takımlarından Celik Zenica'ya kiralandı. 2020/2021 sezonunu kiralık olarak Menemenspor'da geçiren oyuncu Rizespor'da 2023-2024 sezonunda 32 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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