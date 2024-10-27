Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek

Geniş Video İzle

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, rahatsızlık yaşadığı ve dinlenmesi gerektiği için bugün oynanacak Galatasaray derbisine gitmeyecek.

27.10.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulun ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Arat, dev maçta tribündeki yeri alamayacak.

RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE DERBİYE GİTMEYECEK

Beyaz TV'ye konuşan Hasan Arat "Centilmence bir derbi olsun, Beşiktaş kazansın. Tüm camiama başarılar diliyorum" diyerek sözlerine başladı. Galatasaray yönetimininin kendilerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya yanıt veren Arat, "Ben gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinlenmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MAÇ SAHADA KAZANILIR"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son olarak, Yunus Akgün'ün cezasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç bunları konuşmayalım, maç sahada kazanılır" diye konuştu.

DEV DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü (yarın) saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek

Galatasaray, Yunus Akgün, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Stada evcil hayvan almazlar zaten 28 71 Yanıtla
    Hüseyin Akar:
    Stadın tamamı evcil hayvan zaten ona ihtiyaç yok 0 1
  • Türk:
    Geçmiş olsun başkan ALLAH sağlık versin... ama OE saksofoncuferatı gönderin, o alışmış biraz da bizim kuckta oynşsın... :D:D:D:D 86 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5SARAY EĞİL VURUP DÖNECEĞİZ 38 38 Yanıtla
    mustafa turan:
    ula sana taktım kafayı,sen hangi takımlısın, ortalık mısın fero 10 1
    Volkan KILIÇ:
    vurup dönemezsen tüm gs sana vursun mu Ferhat kardesim 1 2
  • Talat Yelbuz:
    E SALLANACAGI SALINCAK YOK ORADA, OTURACAĞI YER VAR 44 31 Yanıtla
  • Alpi:
    Yusuf Yusuf :))) 26 40 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Kadıköy olsa giderdi yalakalığa 26 37 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Aaaa gerçekten mi yoksa , hezimeti yaşamamak için mi ? ?? 18 39 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisine gitmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.