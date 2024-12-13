Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

Beşiktaş, Bodo/Glimt\'e 2-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 kaybetti.

13.12.2024 00:54
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Aspmyra Stadı'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Taraftarlar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu. Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, daha sonra stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

YEDEKTE 6 GENÇ FUTBOLCU

Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun gelen Beşiktaş'ın yedek kulübesinde çok sayıda genç futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular görev bekledi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

ZAYNUTDİNOV'DAN İLK KEZ İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kazak futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Bahtiyor Zaynutdinov, ayrıca bu sezon ilk kez bir Avrupa kupası maçında sahaya çıktı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

GEDSON PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 21. dakikada golü buldu. Rafa Silva, sol kanattan başlattığı atakta topu Zaynutdinov'a bıraktı. Kazak futbolcunun topu sürerek kale sahasına ortaladığı topa kale ağzında dokunan Gedson, ağlara buldu ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

SKORA DENGE GELDİ

Ev sahibi takım, bu gole 37. dakikada yanıt verdi. Ersin Destanoğlu eliyle oyunu hemen hareketlendirmek istedi ancak yapılan baskı sonrasında top Zinckernagel'e kazandırıldı. Zinckernagel de kale yakınından sol ayakla vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

NORVEÇ TEMSİLCİSİ ÖNE GEÇTİ

Beraberlik golünün ardından baskısını arttıran Bodo/Glimt, ilk yarının son bölümünde bir gol attı. 43. dakikada Zinckernagel'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileriye gelerek topla buluşan Björtuft, sağ ayağıyla uzak köşeye şutunu çekti ve topu filelere yolladı. Bu golle birlikte Norveç temsilcisi ilk yarısı 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

6 PUANDA KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca kazanan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Bodo/Glimt oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 6 puanda kalırken, Norveç temsilcisi puanını 10'a yükseltti. Siyah-beyazlılar, 7. hafta maçında 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Bodo/Glimt ise 23 Ocak Perşembe günü İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Hakemler olmayınca noldu tinerciler? Köy takımlarına kaybettiniz. Değdi mi bizim maçta ittgibi koştunuz çamura çirkefliğe yattığınız? Hakemle şansla attınız golü bi şey sandınız kendinizi 12 15 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Ferrrhatt anırmaya başla gel 8taş’ın elendi… 12 2 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    berabere kaldık diye aşağıda yorumlarda ötüyordun Konuş şimdi görelim seni 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şansa Fenerbahçe yi Yenen Beşiktaş tan Ne Beklenir.. Ferhat a Gelsin Mağlubiyet Yavşak 10 2 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Dangalak,işsiz Sekiztaşlı eziktaş Ferhat nerde kabuğuna mı çekildi yine 9 2 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Galatasaray berabere kaldığına sevinenler BODO sağlam çaktı civcivlere alın size hakem???? 5 2 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Söz feratta, o sıra ferat : arkadaşlar ben bi süre yokum beni idare edin, çok sövmeyin hepinizi öpüyorum ???? 6 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Türk Futbolu Bitti artık 5 0 Yanıtla
  • Sener Demir:
    İlk 23 e bile giremeyecek bu 8taş, Galatasaray’ın bunları ezdiğinden beri iflah olamıyorlar, büyüğüz en büyüğüz diye dolanır dururlar kedinin kendi kuyruğunun peşinden dönmesi gibi????helal olsun bodo ya 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kına Yak Şener Gtlek 3 2 Yanıtla
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