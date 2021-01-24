Beşiktaş bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı - Son Dakika

Beşiktaş bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı

Beşiktaş bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı
Son Güncelleme: 24.01.2021 21:12

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanma başarısı gösterdi.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda rakibin savunmasını aşmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Göztepe karşısında bu tabuyu yıkmayı başardı. 39'uncu dakikada Tripic'in golüyle devreye 1-0 geride giden siyah beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. Geriye düştüğü maçlarda bu sezon sonuç almakta zorlanan ve bu sezon yenik duruma düştüğü maçlarda galip gelemeyen siyah beyazlılar, Göztepe karşısında bu şanssızlığına son verdi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı - Son Dakika
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