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Burak Yılmaz'ın Aboubakar iddiasını Beşiktaş yalanladı: Sakatlık yüzünden oynamadı - Son Dakika

Burak Yılmaz'ın Aboubakar iddiasını Beşiktaş yalanladı: Sakatlık yüzünden oynamadı

14.11.2023 15:47  - Güncelleme: 15:51

Burak Yılmaz'ın gündeme oturan Aboubakar iddiasını Beşiktaş yaptığı açıklamayla yalanladı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun son 4 maçı da kaçırmasının tek sebebinin sakatlık olduğunu belirtti.

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik sorumlu Burak Yılmaz verdiği bir röportajda, Abobua kar'ın 4 ay sonraki alacağını istediğini ve ödeme yapılmayınca da sakatlığının devam ettiğini söylediğini belirtmişti. Siyah-beyazlı kulüp, Yılmaz'ın bu iddiasını yalanladı.

OYNAMAMASININ SEBEBİ SAKATLIK

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın iddiasının aksine Vincent Aboubakar'ınson 4 maçta oynamamasının tek sebebinin sakatlık olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca aylar öncesinden bir kereye mahsus olmak üzere futbolcuya ödeme yapıldığını belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"BİR KEREYE MAHSUS ÖDEME YAPILMIŞTIR"

Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

"YAKIN ZAMANIN DEĞİL, AYLAR ÖNCESİNİN KONUSU"

Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır. Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklaması ise şu şekildedir: "Futbol A Takımımızın, Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesinde ısınma esnasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden oyuncumuz Vincent Aboubakar'ın Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun bu yaralanma ile ilgili tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Aboubakar için Milliyet'e verdiği röportajda, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum.." ifadelerini kullanmıştı.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'ın Aboubakar iddiasını Beşiktaş yalanladı: Sakatlık yüzünden oynamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'ın Aboubakar iddiasını Beşiktaş yalanladı: Sakatlık yüzünden oynamadı - Son Dakika
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